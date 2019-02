Hannover

Rückkehr perfekt: Uffe Bech wieder im Profikader

25.02.2019, 11:30 Uhr | dpa

Hannover 96 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den Dänen Uffe Bech in die erste Mannschaft zurückgeholt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler trainierte am Montag zum ersten Mal seit seiner Degradierung wieder mit dem Profikader des Tabellenvorletzten. Bech kam zuletzt im April 2017 in der 2. Bundesliga für die 96-Profis zum Einsatz. Anschließend wurde er an die SpVgg Greuther Fürth und an Bröndby IF ausgeliehen sowie zuletzt unter Trainer André Breitenreiter in die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord abgeschoben. Breitenreiters Nachfolger Thomas Doll reagiert mit dieser Rückholaktion auf die langfristigen Ausfälle der Flügelstürmer Ihlas Bebou, Linton Maina und Noah Joel Sarenren Bazee.