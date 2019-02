Hannover

Zahl der Sauenhalter halbiert sich binnen acht Jahren

25.02.2019, 11:44 Uhr | dpa

Schweine stehen in einem Stall. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der Schweinehalter in Niedersachsen hat sich binnen acht Jahren fast halbiert. Von 3400 im Jahr 2010 sank die Zahl der Sauenhalter bis zum November 2018 auf 1800, teilte der Landesbauernverband am Montag mit. Auch die Zahl der gehaltenen Sauen reduzierte sich im selben Zeitraum, allerdings deutlich geringer von 565 000 Sauen auf 471 000 im vergangenen Jahr. Viele aufgebende Halter nannten die politischen Unsicherheiten als Grund für ihre Entscheidung, so der Bauernverband. Dabei gehe es um die Frage, welche Stallform künftig zulässig sei, wie aus der betäubungslosen Kastration der Ferkel ausgestiegen werden kann und wie der Verzicht auf das Kupieren der Ringelschwänze umgesetzt werden kann.