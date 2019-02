Erfurt

Ilm-Kreis weiter an der Spitze bei Industrieumsatz

25.02.2019, 11:59 Uhr | dpa

Der Ilm-Kreis bleibt weiter das Schwergewicht der Thüringer Industrie. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Montag erzielten die dort ansässigen Industriebetriebe im vergangenen Jahr insgesamt gut 2,9 Milliarden Euro Umsatz. Der Ilm-Kreis profitiert vor allem vom Industriegebiet am Erfurter Kreuz. Auf den nächsten Plätzen rangieren der Wartburgkreis und der Landkreis Gotha mit einem Industrieumsatz von 2,64 und 2,61 Milliarden Euro. Bestplatzierte kreisfreie Stadt war Jena auf Rang 7 (1,9 Milliarden Euro).

Landesweit erzielten die Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten im vergangenen Jahr 32,1 Milliarden Euro Umsatz, was eine Steigerung um 2,9 Prozent im Vergleich zu 2017 bedeutet. Auch bei der Umsatzentwicklung war der Ilm-Kreis mit einem Plus von 14,3 Prozent Spitzenreiter. In weiteren 12 Landkreise und drei kreisfreien Städten entwickelten sich die Industrieumsätze ebenfalls positiv. Drei kreisfreie Städte und vier Landkreise mussten Umsatzeinbußen hinnehmen, die mit einem Minus von 10,7 Prozent am deutlichsten in Eisenach ausfielen.