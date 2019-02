Hamburg

Ausstellung zeigt Originalteile der Viermastbark "Peking"

25.02.2019, 13:10 Uhr | dpa

Sie soll einmal das Aushängeschild des neuen Deutschen Hafenmuseums in Hamburg werden: Die "Peking". Zurzeit wird die historische Viermastbark auf der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) aufwendig restauriert. Einblicke in die Restaurierungsarbeiten gibt bis zum 26. Mai eine Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte.

Unter dem Titel "Die Peking. Een Hamborger Veermaster kommt nach Hamburg" sind neben Großfotos unter anderem der zwei Meter hohe originale Steuerstand, ein Modell des Schwesternschiffes "Placilla", Bullaugen und ein Kompass zu sehen. Zwei Filmstationen zeigen einen historischen Film zur Kap-Hoorn-Umsegelung der "Peking" und Pläne für das neue Hafenmuseum.