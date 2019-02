Heidenau

Mann beschießt Züge am Bahnhof Heidenau mit Softairwaffen

25.02.2019, 13:10 Uhr | dpa

Ein 31-Jähriger hat am Bahnhof Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit Softairwaffen Züge und Bahnanlagen beschossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Schusswaffen sähen echten Waffen täuschend ähnlich, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Deshalb müsse die Polizei bei einem Einsatz immer von einer Gefahr ausgehen. Zeugen hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, als ein Mann aus einem Haus heraus auf Züge und Anlagen am Haltepunkt Heidenau-Süd schoss. Wenig später stellten die Beamten den 31-Jährigen in einem nahe gelegenen Gebäude und fanden insgesamt sechs Softairwaffen, darunter Pistolen, Gewehre und Revolver. Die Polizei warnte vor diesen sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit.