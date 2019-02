Lohfelden

Mann schießt mitten in der Nacht mit Schreckschusswaffe

25.02.2019, 13:30 Uhr | dpa

Ein bislang unbekannter Mann hat zu nächtlicher Stunde im nordhessischen Lohfelden mit einer Schreckschusspistole geschossen und so mehrere Anwohner erschreckt. Von ihm fehle bislang jede Spur, teilte die Polizei am Montag mit. Laut Zeugenaussagen soll er in der Nacht zum Samstag mitten im Ortsteil Ochshausen mehrere Schüsse abgegeben haben. Die alarmierten Beamten fanden Patronenhülsen. Die Fahndung nach dem Schützen blieb zunächst erfolglos.