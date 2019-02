Offenbach am Main

Hoch bringt blauen Himmel und fast 20 Grad

25.02.2019, 13:33 Uhr | dpa

Dank Hoch "Frauke" können sich die Hessen in den kommenden Tagen über viel Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, wird es ungewöhnlich mild. Am Dienstag kratzen die Höchstwerte mit 19 Grad sogar knapp an der 20-Grad-Grenze. Die Nacht zum Mittwoch kann der Vorhersage zufolge nebelig und in Tieflagen gebietsweise mit minus drei Grad dagegen noch frostig werden.

Sonnig und trocken wird auch der Mittwoch, mit 14 bis 18 Grad wird es erneut richtig mild. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad, tagsüber ziehen allerdings erste Wolken heran. Die Nacht zum Freitag bleibe stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern, teilte der DWD mit.

Für Pollenallergiker bedeutet das schöne Wetter allerdings schon seit Wochen tränende Augen und Juckreiz in der Nase. Der Pollenflug sei bei Hasel mittel bis hoch, am stärksten blühten zurzeit die Erlen, erklärte DWD-Meteorologe Markus Übel.