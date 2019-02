Emsbüren

Kleintransporter rammt Fahrzeuge: Autobahn 31 gesperrt

25.02.2019, 13:45 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen und drei Verletzten ist die Autobahn 31 am Montag bei Emsbüren (Kreis Emsland) für mehrere Stunden in Richtung Emden gesperrt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, prallte am Vormittag ein Kleintransporter auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei, das auf dem Seitenstreifen stand. Der Transporter geriet dadurch ins Schleudern und stieß mit einem Auto auf der Überholspur zusammen. Der eingeklemmte 54 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus im niederländischen Enschede gebracht. Die beiden Insassen im Auto verletzten sich leicht.