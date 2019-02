Berlin

Einigung auf Entwurf für Stadtquartier am Haus der Statistik

25.02.2019, 13:47 Uhr | dpa

Das "Haus der Statistik" am Alexanderplatz in Berlin. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv (Quelle: dpa)

Rund um den DDR-Bau Haus der Statistik in Berlin soll ein Stadtquartier mit einem neuen Rathaus Mitte, Wohnungen und Büros entstehen. Eine Jury einigte sich auf den städtebaulichen Entwurf einer Planungsgemeinschaft, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Montag mitteilte. Die Bauten an der Otto-Braun-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes sollen saniert und um neue ergänzt werden. Ein genauer Zeitplan stehe noch nicht fest, hieß es. Der Bezirk Mitte stelle nun einen Bebauungsplan für das mehr als drei Hektar große Areal auf.

Das Haus der Statistik ist ein von 1968 bis 1970 erbauter Bürokomplex. Dort war die Zentralverwaltung für Statistik untergebracht. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude zeitweise als Außenstelle des Statistischen Bundesamtes und als Berliner Dienstsitz der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen genutzt. Seit mehr als zehn Jahren steht der sanierungsbedürftige Komplex leer.