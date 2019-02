Magdeburg

Suche nach neuem SPD-Chef: Details zu Mitgliederbefragung

25.02.2019, 13:52 Uhr | dpa

Bei der Entscheidung über einen neuen Landeschef will Sachsen-Anhalts SPD ihre Mitglieder einbeziehen. Sollte es mehrere Kandidaten für die Nachfolge von Burkhard Lischka gegeben, ist eine Mitgliederbefragung geplant. Über die Details will der Landesvorstand am Montagabend entscheiden, wie ein Parteisprecher in Magdeburg mitteilte.

Es gehe darum, in welcher Form die Befragung durchgeführt werden soll sowie um Fristen und Termine. Der Landesvorstand werde sich voraussichtlich auch auf einen Termin für den Parteitag verständigen, der wohl Anfang 2020 über den neuen Landesvorstand entscheidet. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend, das Parteiengesetz schließt dies laut dem Sprecher sogar aus.

SPD-Landeschef Burkhard Lischka hatte angekündigt, nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren. Zugunsten einer Notarstelle in Sachsen-Anhalt scheidet der 54-jährige Jurist auch aus dem Bundestag aus. Der Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion hatte den Landesvorsitz nach dem Debakel bei der Landtagswahl 2016 übernommen, als die Sozialdemokraten nur etwas mehr als zehn Prozent der Stimmen holten.