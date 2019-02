Hamburg

Mehr als 700 Anmeldungen an Stadtteilschulen

25.02.2019, 15:43 Uhr | dpa

Hamburgs Stadtteilschulen haben bei der Anmeldezahl für die fünften Klassen mit den Gymnasien nahezu gleichgezogen. Von den 14 432 Schülerinnen und Schülern, die vom Sommer an eine fünfte Klasse der staatlichen Schulen besuchen wollten, hätten sich 7050 an einer der 58 Stadtteilschulen angemeldet, sagte Schulsenator Ties Rabe am Montag in Hamburg. Bei den 61 Gymnasien gingen demnach 7197 Anmeldungen ein. Acht Jahre nach ihrer Einführung liege die Stadtteilschule mit den Gymnasien auf Augenhöhe und habe sich als "eigenständige und gute Schulform" etabliert.

Rabe sprach von einer erfreulichen Entwicklung, da bisher viele Schüler, die zunächst das Gymnasium als weiterführende Schule gewählt hätten, nach wenigen Jahren aufgrund mangelnder Leistungen hätten abgeschult werden müssen. Hingegen könnten an der Stadtteilschule alle Abschlüsse erreicht werden, "bis zum Abitur nach neun Jahren".