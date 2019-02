Viernheim

Jugendlicher bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

25.02.2019, 16:01 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Sonntag in Viernheim (Kreis Bergstraße) mehrmals mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt, ist nach einer Notoperation aber mittlerweile außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der Angriff ereignete sich laut Polizei um kurz nach Mitternacht. Die Personen seien Gäste einer Party gewesen, auf der es wohl zum Streit kam. Der Tatverdächtige sei alkoholisiert gewesen. Gegen ihn wird wegen Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Ein Haftrichter erließ am Montag einen Untersuchungshaftbefehl, setzte diesen aber unter Auflagen außer Vollzug. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt handelt es sich um eine Meldeauflage. Der Tatverdächtige ist also auf freiem Fuß, muss sich aber in regelmäßigen Abständen bei der Polizei melden.