Hamburg

Ein Spiel Sperre für Janjicic nach Rot in Regensburg

25.02.2019, 16:03 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss für ein Pflichtspiel auf Vasilije Janjicic verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 20 Jahre alten Mittelfeldmann nach dessen Roter Karte im Spiel am Sonntag bei Jahn Regensburg (1:2) für eine Partie gesperrt, teilte der HSV am Montag mit. Der in der 71. Minute eingewechselte Schweizer hatte in der Nachspielzeit (90.+3 Minuten) nach einem von Schiedsrichter Felix Zwayer aus Berlin als Notbremse ausgelegten Foul die Rote Karte gesehen.