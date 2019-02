Zierenberg

Frontalzusammenstoß fordert Toten und Schwerverletzten

25.02.2019, 16:29 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251 bei Zierenberg (Kreis Kassel) ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Kleintransporter und ein Auto frontal zusammengestoßen.

Ein weiteres Fahrzeug sei offenbar beteiligt gewesen, aber nicht schwerer zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Informationen zum Unfallhergang und zu den Beteiligten lagen zunächst nicht vor. Die Maßnahmen am Unfallort seien noch in vollem Gange, sagte der Sprecher. Ein Gutachter sei vor Ort. Die B 251 ist in dem Bereich voll gesperrt.