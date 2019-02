Würzburg

Autotransporter umgekippt: Vollsperrung auf der A3

25.02.2019, 16:31 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 3 sind am Montagnachmittag mehrere Lastwagen in einen Unfall verwickelt worden, ein Autotransporter war laut Polizei umgekippt und lag quer auf der Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen Rottendorf (Landkreis Würzburg) und Würzburg in Richtung Frankfurt für zunächst unbestimmte Zeit voll gesperrt. Zu verletzten Personen und der Unfallursache war zunächst nichts bekannt.