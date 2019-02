Ahrensburg

Fremdenfeindliche Schmierereien an Flüchtlingsheim

25.02.2019, 16:47 Uhr | dpa

An einer Flüchtlingsunterkunft und einer Sporthalle in Ahrensburg im Kreis Stormarn sind Farbschmierereien mit fremdenfeindlichem Inhalt entdeckt worden. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Eine Zeugin hatte am Sonntag an zwei Unterkunftsblöcken der Flüchtlingsunterkunft in der Straße Reeshop Farbschmierereien mit fremdenfeindlichen Inhalten entdeckt. An der nahe gelegenen Kreissporthalle seien am Wochenende ähnliche Schmierereien gefunden worden, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht und bittet um Zeugenhinweise.