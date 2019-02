Essen

Seniorin schlägt mit Krücke auf Einbrecher ein

25.02.2019, 17:11 Uhr | dpa

Mit ihrer Krücke hat in Essen eine resolute Seniorin auf einen nächtlichen Einbrecher eingeschlagen. Die Frau hatte am frühen Samstagmorgen im Bett gelegen, als sie den unbekannten Eindringling bemerkte. Sie schrie den Mann an, die Wohnung zu verlassen. Dieser forderte mehrfach: "Geld! Gib mir dein Geld!" Da griff sie zur Gehhilfe. Der Mann besprühte sie mit Reizgas. Mit Geld und Schmuck flüchtete er schließlich, wie die Polizei Essen am Montag berichtete.