Identität der Leiche aus Brandhaus in Freiberg geklärt

25.02.2019, 17:13 Uhr | dpa

Zwei Wochen nach dem Brand eines Wohnhauses in der Freiberger Altstadt ist die Identität der Toten geklärt. Es handelt sich um die 74 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau galt seit dem Brand als vermisst. Die Flammen hatten in der Nacht zum 10. Februar den Dachstuhl und das Dachgeschoss zerstört sowie zwei Nachbarhäuser beschädigt. Sieben Bewohner waren in Sicherheit gebracht worden. Zunächst hatte die "Freie Presse" berichtet.