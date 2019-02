Kaiserslautern

Nachts in drei Meter tiefe Grube gestürzt

25.02.2019, 17:57 Uhr | dpa

Auf einem ehemaligen Industriegelände in Kaiserslautern ist in der Nacht zum Montag ein 24-jähriger Mann in eine drei Meter tiefe Grube gestürzt. Zusammen mit zwei Begleitern habe er sich gegen 3.30 Uhr unberechtigt auf dem Gelände aufgehalten, teilte die Polizei mit. Die Gruppe lief demnach zum Zeitpunkt des Unglücks durch eine unbeleuchtete Halle. Eine Begleiterin eilte zum Westpfalz-Klinikum und holte Hilfe. Die junge Frau führte die Rettungskräfte zu dem Verletzten, wo der zweite Begleiter wartete. Feuerwehrleute bargen den Verunglückten aus der Grube. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das ehemalige Gelände des Nähmaschinenherstellers Pfaff in Kaiserslautern wird seit etwa zehn Jahren nicht mehr genutzt. Geplant ist eine künftige Nutzung unter anderem für Einrichtungen der Technischen Universität.