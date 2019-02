Mannheim

U-Haft wegen mutmaßlich gefälschter Rezepte in Mannheim

25.02.2019, 17:59 Uhr | dpa

Der Schattenriss eines Mannes ist in der Justizvollzugsanstalt in einer Tür zu sehen. Foto: Felix Kästle/Archiv (Quelle: dpa)

Weil sie sich mit gefälschten Rezepten Psychopharmaka in Apotheken besorgen wollten, sind in Mannheim ein Mann und eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wird dem 29 Jahre alten Mann und der 40 Jahre alten mutmaßlichen Komplizin Urkundenfälschung und Betrug vorgeworfen.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, besteht der Verdacht, dass sich die beiden mutmaßlichen Täter das Medikament Temazep in drei Apotheken der Stadt besorgt haben, um es selbst zu konsumieren oder es zu verkaufen. Die Rezepte seien in verschiedenen Apotheken Mannheims vorgelegt worden, in 13 Fällen wurde kein Medikament ausgehändigt. Am vergangenen Freitag seien die Frau und der Mann in der Nähe einer Apotheke festgenommen worden.