Osnabrück

Telefonkabel gekappt: Klinikum Osnabrück nicht zu erreichen

25.02.2019, 18:04 Uhr | dpa

Blick auf den Eingang der Klinik am Natruper Holz (Klinikum Osnabrück) in Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Ein bei Bauarbeiten gekapptes Kabel hat am Montag das Klinikum Osnabrück vom Telefonnetz getrennt. Das Krankenhaus war für Anrufer von außerhalb nicht zu erreichen. Nicht von der Störung betroffen war der Notruf. "Die Notfallversorgung ist gewährleistet. Die Rettungsleitstelle ist informiert und kann das Klinikum über die Notfalltelefonnummer erreichen", sagte eine Kliniksprecherin der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die auf ihrer Internet-Seite zuerst über den Ausfall berichtete. Auch das interne Telefonnetz im Krankenhaus funktioniere. Mit einer Reparatur des zerstörten Kabels werde am späten Abend oder am frühen Morgen gerechnet, teilte die Sprecherin per Mail mit.