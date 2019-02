Gotha

Fünf Männer bei Schlägerei nach Discobesuch verletzt

25.02.2019, 19:01 Uhr | dpa

Bei einer nächtlichen Schlägerei nach einem Discobesuch in Gotha sind fünf Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten zwei Gruppen mit jeweils fünf Männern in der Nacht zu Sonntag in der Diskothek aneinander. Sicherheitsmänner verwiesen eine Gruppe daraufhin des Clubs - doch diese verlagerte die Rauferei kurze Zeit später in den Stadtpark. Dort trafen die zehn Männer laut Polizei noch einmal aufeinander. Eine der beiden Gruppen setzte Pfefferspray ein, wodurch fünf Männer im Alter zwischen 23 und 35 Jahren leicht verletzt wurden. Ein 22 Jahre alter Verdächtiger wurde von der Polizei gefasst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.