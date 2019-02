Hüttenberg

Hüttenberger Handball-Profi Jóhannsson mit Muskelfaserriss

25.02.2019, 19:07 Uhr | dpa

Handball-Zweitligist TV Hüttenberg muss in den nächsten Spielen auf Rückraumspieler Ragnar Jóhannsson verzichten. Der Isländer zog sich am vergangenen Samstag in der Partie beim TV Emsdetten einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu, wie der Verein am Montag nach einer ärztlichen Untersuchung bekanntgab. Jóhannsson ist mit 100 Treffern momentan der Toptorschütze der Mittelhessen. "Ich hoffe, dass ich schnell wieder fit werde und das Team unterstützen kann", sagte Jóhannsson.