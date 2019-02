Leipzig

RB Leipzig ohne kranken Werner: Hoffenheim mit Joelinton

25.02.2019, 19:58 Uhr | dpa

RB Leipzig muss am Montag (20.30 Uhr) im Meisterschaftsspiel gegen 1899 Hoffenheim ohne Nationalspieler Timo Werner auskommen. Der 22-Jährige fehlte überraschend in der Startformation. Nach ersten Vereinsinformationen ist der Mittelstürmer des sächsischen Fußball-Bundesligisten krank. Für Werner rückt Matheus Cunha in die erste Elf. Gegner Hoffenheim tritt wie erwartet mit dem zuletzt angeschlagenen Brasilianer Joelinton an.

Die Leipziger können mit einem Sieg auf den dritten Platz in der Bundesliga-Tabelle klettern. Für Hoffenheim geht es vor allem um einen Platz zur Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison. Trainer Julian Nagelsmann wird dann die Leipziger übernehmen. Der 31-Jährige löst im Sommer Ralf Rangnick als RB-Coach ab, der 60-Jährige wird wieder nur noch als Sportdirektor arbeiten.