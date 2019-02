Leipzig

Nagelsmann verpasst Sieg: Hoffenheim holt 1:1 bei RB Lepizig

25.02.2019, 22:33 Uhr | dpa

Leipzigs Matheus Cunha (l) im Zweikampf mit Hoffenheims Florian Grillitsch in der Red-Bull-Arena in Leipzig. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv (Quelle: dpa)

Trainer Julian Nagelsmann hat mit der TSG Hoffenheim bei seinem zukünftigen Club RB Leipzig trotz langer Führung nur ein Remis geholt. Die beiden Teams trennten sich am Montagabend in Leipzig zum Abschluss des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:1). Der Kroate Andrej Kramaric hatte die Kraichgauer vor 33 569 Zuschauern in Führung gebracht (22. Minute), Kapitän Willi Orban erzielte den späten Ausgleich für die Gastgeber (89.). Ohne den kranken Nationalstürmer Timo Werner blieben die Sachsen zum fünften Mal in Serie ohne Liga-Niederlage, verpassten aber den Sprung auf den dritten Platz. Hoffenheim ist durch das Remis weiterhin Achter.