Wolfsburg

Volkswagen will Marktanteile in China ausbauen

26.02.2019, 01:34 Uhr | dpa

Der Autobauer Volkswagen will seine Marktanteile auf dem zuletzt schwächelnden Markt in China ausbauen. Heute stellt das Unternehmen Pläne vor, wie weitere Käufer auf dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt gewonnen werden sollen. Über Details informieren Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann und Chefdesigner Klaus Bischoff.

Erst in der vergangenen Woche hatte VW über eine deutliche Flaute in China in der zweiten Jahreshälfte 2018 berichtet. Das war auch am Ergebnis abzulesen. Die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen lieferten 2018 einen anteiligen operativen Gewinn von 4,6 Milliarden Euro statt wie vor einem Jahr 4,7 Milliarden Euro.