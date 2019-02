Mainz

Motivwagen für Mainzer Rosenmontagszug werden vorgestellt

26.02.2019, 01:38 Uhr | dpa

Nach monatelanger Arbeit enthüllt der Mainzer Carneval-Verein (MCV) heute seine Motivwagen für den Rosenmontagszug. Das Team von Wagenbauer Dieter Wenger hat das Zeitgeschehen nach Ideen des MCV und Vorlagen des Zeichners Michael Apitz in große Styropor-Blöcke geschnitzt und bemalt.

Im vergangenen Jahr nahm der MCV unter anderem die nach zähen Koalitionsverhandlungen gebildete große Koalition im Bund auf die Schippe, etwa mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Darstellung einer in alle Richtungen zustimmend nickenden Schildkröte. Die rollenden Satiremotive sind bereits am Fastnachtssonntag in der Mainzer Innenstadt zu sehen.

Die diesjährige Kampagne begann in Mainz am Neujahrsmorgen mit einem Umzug von mehr als 1000 Gardisten und Musikern. Die Straßenfastnacht kommt nach einem ersten Probelauf am 11.11. dann ab Donnerstag richtig auf Touren, wenn vor allem Mädchen und Frauen sich in Übernahme der rheinischen Karnevalstradition zur Weiberfastnacht treffen. Das Motto der diesjährigen Kampagne rückt die traditionellen Fastnachtsgarden in den Mittelpunkt: "Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht."