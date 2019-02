Erfurt

Pläne für Stromleitungen: Position der Landesregierung

26.02.2019, 01:45 Uhr | dpa

Personen arbeiten an Hochspannungsleitungen. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Zu den Plänen für weitere Stromleitungen durch Deutschland will Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) heute die Position der Landesregierung bekannt geben. Nach einem Planungsentwurf der vier Übertragungsnetzbetreiber sei der Bau von zwei weiteren Nord-Süd-Stromautobahnen erforderlich. Den Entwurf zum Netzentwicklungsplan Strom 2030 hatten die Betreiber Anfang Februar vorgestellt. Keller will sich aber auch zu aktuellen Entwicklungen rund um die Stromtrassen Suedlink und Suedostlink äußern, wie eine Sprecherin ihres Ministeriums am Montag ankündigte.