Frankfurt am Main

17-Jähriger soll Selbstmordanschlag geplant haben: Prozess

26.02.2019, 01:52 Uhr | dpa

Weil er als mutmaßlicher Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat einen Selbstmordanschlag geplant haben soll, muss sich ein 17-jähriger Iraker von heute an vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft legt Deday A. die "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" zur Last. Der Anklage zufolge hortete der Angeklagte in der elterlichen Wohnung in Nordhessen größere Mengen Schwarzpulver, das er aus China-Böllern herausgelöst haben soll. Darüber hinaus tauschte er sich laut Generalstaatsanwaltschaft im Internet mit Gesinnungsgenossen aus. Der Staatsschutzsenat hat vorerst elf Verhandlungstage bis Anfang Mai terminiert.