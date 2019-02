Essen

Grimme-Institut gibt Preisträger 2019 bekannt

26.02.2019, 02:25 Uhr | dpa

Das Grimme-Institut gibt heute bekannt, wer in diesem Jahr einen Grimme-Preis für vorbildliches Fernsehen bekommt. 72 Produktionen waren in der Endauswahl um einen der bis zu 16 Preise. Vier Auswahlkommissionen hatten die Produktionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend aus mehr als 850 Vorschlägen ausgewählt. Die Preise für herausragende TV-Produktionen werden am 5. April im Theater Marl zum 55. Mal verliehen. Die Gala wird von Dunja Hayali moderiert.

Unter den Nominierten sind die privaten Anbieter mit insgesamt elf Nominierungen erneut stark vertreten. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr mit "LeFloid VS. The World" und "Neuland" zwei Produktionen des Pay-Channels "YouTube Premium" dabei. Nominiert wurde mit "Beat" auch eine deutsche "Amazon Prime"-Serie.

Der undotierte Grimme-Preis zeichnet Fernsehsendungen und -leistungen aus, die als vorbildlich und modellhaft bewertet wurden. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für Qualitätsfernsehen in Deutschland. Stifter des Preises ist der Deutsche Volkshochschul-Verband. Die Auszeichnung wird seit 1964 jährlich verliehen. Jeder Zuschauer kann ebenso wie Fernsehanstalten und Produzenten Sendungen vorschlagen.