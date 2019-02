Gera

Prozess nach Mord an chinesischem Student

26.02.2019, 03:09 Uhr | dpa

Wegen Mordes an einem Studenten in Jena steht ab heute ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Gera. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Vietnam vor, im August vergangenen Jahres sein aus China stammendes Opfer aus Habgier getötet zu haben. Laut Anklage zerteilte er die Leiche und soll die Körperteile im Stadtgebiet verteilt beziehungsweise in die Saale geworfen zu haben. Es handelt es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Dabei geht es nicht um eine Haftstrafe, sondern um die dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus, da er an einer psychischen Störung leidet.