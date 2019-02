Düsseldorf

Sondersitzung im NRW-Landtag zu Polizeiskandal von Lügde

26.02.2019, 03:19 Uhr | dpa

Der Missbrauchs- und Polizeiskandal von Lügde mit mindestens 31 betroffenen Kindern wird nun in den Landtagen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Thema. Auf Antrag von SPD und Grünen kommt der NRW-Innenausschuss heute in Düsseldorf zusammen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) soll das Gremium über den neuesten Stand der Ermittlungen informieren. In der vergangenen Woche hatte er bekanntgegeben, dass bei der Kreispolizei in Detmold Beweismittel für den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im lippischen Lügde verschwunden sind. Am Donnerstag befasst sich der niedersächsische Landtag auf Wunsch von CDU und Grünen mit dem Skandal.

Opfer sind nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens 31 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft sind 155 CDs und DVDs verschwunden, die auf dem Campingplatz und in der Wohnung des Hauptverdächtigen gefunden worden waren.

Reul hatte bereits Polizeiversagen eingeräumt. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Hartmut Ganzke, ermahnte den Minister im Vorfeld, die Verantwortung für die schrecklichen Vorfälle nicht allein bei der Polizei vor Ort abzuladen. Ein Beamter ist bereits suspendiert worden.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Verena Schäffer, will von Reul eine Erklärung, warum er als oberster Dienstherr erst so spät über das Verschwinden des Beweismaterials informiert wurde und wie der Verlust so lange unbemerkt bleiben konnte.