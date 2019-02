Plauen

Auto kracht in den Gegenverkehr: drei Schwerverletzte

26.02.2019, 05:52 Uhr | dpa

Ein 52-Jähriger ist in Plauen (Vogtlandkreis) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und hat sich bei der Kollision schwer verletzt. Auch die 67 und 68 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten bei dem Unfall am Montagmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher hatte einem vor ihm abbremsenden Wagen ausweichen wollen, dabei übersah er wohl den Gegenverkehr. Die Bundesstraße 92/Pausaer Straße blieb am Mittag für knapp zwei Stunden voll gesperrt.