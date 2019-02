Halle (Saale)

Autofahrer fährt in Baugrube: schwer verletzt

26.02.2019, 06:21 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Halle in eine Baugrube gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 66-Jährige habe am Montagabend aus noch unbekannter Ursache einen Bauzaun und einen Signalbalken übersehen und sei in eine etwa zwei Meter tiefe Baugrube gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Autofahrer kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr geborgen.