Delitzsch

Mann bedroht Kassiererin mit Messer und begeht Raub

26.02.2019, 06:30 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Delitzsch die Kassiererin eines Einkaufsmarktes mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse entwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, täuschte der 35-Jährige am Montagabend an der Kasse des Einkaufsmarktes einen Kauf vor und die Kassiererin öffnete die Kasse. Nach dem Raub flüchtete der Mann zunächst, wurde dann aber aufgegriffen.