Karlsruhe

Feuer im Dönerimbiss: Haus in Karlsruhe evakuiert

26.02.2019, 06:46 Uhr | dpa

Weil es in einem Dönerimbiss in der Karlsruher Innenstadt brannte, haben 18 Personen in der Nacht zum Dienstag ihre Wohnungen verlassen müssen. Vermutlich als Folge einer Fettexplosion hatte eine Lüftungsanlage Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Das gesamte Gebäude wurde vorübergehend evakuiert. Die Bewohner blieben unverletzt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die meisten Wohnungen wieder bezogen werden. Während der Löscharbeiten wurde der Straßenbahnverkehr in der Kaiserstraße eingestellt. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.