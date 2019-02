Frankfurt am Main

Reiterin Klimke und Säbelfechter Hartung erhalten Werte-Preis

26.02.2019, 09:16 Uhr | dpa

Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klimke, der frühere Säbel-Europameister Max Hartung und der ehemalige Schwimmer Mark Warnecke sind am Montag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Werte-Preis ausgezeichnet worden. Die 50-jährige Klimke erhielt den Preis in der Kategorie "Vertrauen", das die Reiterin im Umgang mit dem Pferd gezeigt habe, hieß es in der Begründung. Der Fechter Hartung bekam die Auszeichnung für den Bereich "Verantwortung", die er als Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes vielfältig gezeigt habe. Für das Thema "Innovation/Entrepreneurship" und seinen Unternehmergeist wurde Ex-Schwimmer Warnecke ausgezeichnet.

Vergeben wird der Preis von der Werte-Stiftung gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Seit 2017 steht das Förderprofil unter dem Leitmotiv "Werte stärken. Menschen fördern. Ideen schaffen." mit dem Ziel, Impulse in den Bereichen Wertebildung, Spitzensport und wertebasierte Innovationskultur zu geben.