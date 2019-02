Hannover

Erneut relativ wenig Gewerbeanmeldungen in Niedersachsen

26.02.2019, 11:57 Uhr | dpa

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Niedersachsen verharrt angesichts der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt auf relativ niedrigem Niveau. Landesweit wurden im vergangenen Jahr 57 609 Gewerbe neu angemeldet. Die Zahl sei bei einem Rückgang von 0,6 Prozent nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Dienstag mit.

Schon im Jahr 2016 hatte die Zahl der Gewerbeanmeldungen auf ähnlich niedrigem Niveau gelegen. Mitte des vergangenen Jahrzehnts waren dagegen bei deutlich höherer Arbeitslosenquote in Niedersachsen landesweit zum Teil noch deutlich mehr als 80 000 Gewerbe pro Jahr neu angemeldet worden. Experten erklären die Entwicklung damit, dass qualifizierte Arbeitskräfte angesichts der der anhaltenden Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise leicht Stellen finden.

Die am häufigsten gewählte Rechtsform bei der Anmeldung eines neuen Gewerbes war 2018 wie im Vorjahr das Einzelunternehmen (44 643 Fälle). Dabei meldeten deutsche Staatsangehörige 35 115 Einzelunternehmen an. Es folgten polnische (2104), rumänische (1356) und türkische Staatsangehörige (1137). 29 390 Einzelunternehmen wurden von Männern und 15 253 von Frauen angemeldet.