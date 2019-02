Erfurt

Linke will in Wahlkampf Europa und Kommunales verweben

26.02.2019, 12:24 Uhr | dpa

In den nächsten Monaten will sich die Thüringer Linke vor allem auf den Europawahlkampf konzentrieren. Kommunalpolitische Themen sollten in diesem Wahlkampf mit der europäischen Ebene verwoben werden, sagte Leiter des Landeswahlbüros der Linken, Steffen Dittes, am Dienstag in Erfurt. So werde sich eine von den Linken geplante Wahlzeitung vor allem mit europäischen Themen befassen, während der Innenteil kommunalpolitisch gestaltet werde. In Thüringen werden Ende Mai zeitgleich mit der Europawahl auch die Kreis- und Gemeinderäte neu gewählt.