Helmstedt

Mehrfamilienhaus wegen Brand evakuiert

26.02.2019, 12:26 Uhr | dpa

Wegen eines Feuers musste in der Nacht zum Dienstag in Helmstedt ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Drei der etwa zehn Bewohner wurden nach Angaben der Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen war kurz nach Mitternacht im Innenhof des Gebäudes ein Unterstand in Brand geraten, in dem Autoreifen, Möbel und andere Gegenstände abgestellt waren. Durch den Kamineffekt des Innenhofes und der Treppenhäuser seien die Dachstühle innerhalb kürzester Zeit in Flammen aufgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Nur weil ein Zeuge das Feuer frühzeitig bemerkte, konnten die schlafenden Bewohner von Einsatzkräften noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Die Helfer retteten zudem mehrere Katzen und Hasen sowie einen Hund. Die Bewohner wurden vorerst in einem Hotel untergebracht. Die Brandursache ist unklar. Brandstiftung werde ab er nicht ausgeschlossen, sagte der Sprecher. Zur Schadenshöhe gab es keine Angaben. Zur Brandbekämpfung waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz.