Hamburg

Nordkirche ruft zum "Klimafasten" auf

26.02.2019, 12:28 Uhr | dpa

Kurz vor Beginn der Fastenzeit am 6. März ruft die evangelische Nordkirche zum "Klimafasten" auf. Unter dem Leitsatz "So viel du brauchst..." (2. Mose 16) lädt die Nordkirche dazu ein, Klimaschutz in den Mittelpunkt der Fastenzeit zu stellen, wie sie am Dienstag mitteilte. Anregungen zu klimafreundlichen Alternativen im Alltag sollen eine Broschüre und die Webseite www.klimafasten .de geben. Die sieben Wochen vor Ostern seien eine gute Gelegenheit, um Kreativität und Veränderung für eine klimafreundlichen Lebensweise auszuprobieren.