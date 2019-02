Dortmund

Nach Brand mit zwei Toten: Polizei fahndet nach 35-Jähriger

26.02.2019, 15:02 Uhr | dpa

Nach einem Feuer mit zwei Toten in Dortmund fahndet die Polizei nach einer 35-Jährigen. Bei dem Brand Anfang des Jahres in einem Einfamilienhaus waren eine 84-Jährige und ihr 51 Jahre alter Sohn durch Rauchvergiftungen ums Leben gekommen. Die gesuchte Frau soll seit einigen Wochen vor dem Feuer in dem Haus gelebt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Als es brannte soll sie dann das Auto des Sohnes gestohlen und sich damit ins Ausland abgesetzt haben. Das Fahrzeug war einen Tag nach dem Feuer ausgebrannt in Belgien gefunden worden. Zur Ursache des tödlichen Brandes in Dortmund äußerten sich die Ermittler aus taktischen Gründen bislang nicht. Der Haftbefehl mit dem die 35-Jährige gesucht wird laute auf gewerbsmäßigen Diebstahl.