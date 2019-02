Frankfurt am Main

Duisburger Lukas Fröde für zwei Spiele gesperrt

26.02.2019, 15:04 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss in den nächsten beiden Spielen auf Lukas Fröde verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt. Dies teilte der DFB am Dienstag mit. Zudem wurde der MSV-Profi mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt. Fröde war in der 86. Minute des Spiels beim FC Erzgebirge Aue am vergangenen Sonntag des Feldes verwiesen worden.