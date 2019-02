Hamburg

Dopingmittel und Drogen sichergestellt

26.02.2019, 15:24 Uhr | dpa

Zollbeamte haben in der Hamburger Wohnung eines 44-jährigen Mannes tausende Tabletten an Dopingmitteln sichergestellt. Außerdem seien in einem Bankschließfach 14 000 Euro Bargeld entdeckt worden, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Dienstag mit. Insgesamt seien bei der Wohnungsdurchsuchung am vergangenen Mittwoch 500 Ampullen und mehr als 3200 Tabletten unterschiedlicher Art sowie 100 Gramm Kokain, 25 Gramm Amphetamin und zehn Gramm Marihuana beschlagnahmt worden. Zudem fanden die Zöllner nach eigenen Angaben Unterlagen, die eine unerlaubte Einfuhr von und einen gewerbsmäßigen Handel mit Dopingmitteln dokumentieren. Der Wohnungsdurchsuchung seien monatelange Ermittlungen vorangegangen.