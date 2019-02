Borna

Bulldogge beißt Hund und Halter in Borna

26.02.2019, 15:31 Uhr | dpa

Eine freilaufende Bulldogge hat in Borna erst einen kleinen Hund und dann dessen Halter gebissen. Ein 41-Jähriger war mit seiner Lebensgefährtin und zwei kleinen Hunden unterwegs, als das größere Tier angelaufen kam und zunächst einen der Vierbeiner beschnüffelte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Bulldogge plötzlich zubiss, nahm der 41-Jährigen seinen Hund auf den Arm. Dabei wurde auch er in den Mittelfinger gebissen. Der Halter der Bulldogge muss sich nach dem Vorfall am Montagnachmittag nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.