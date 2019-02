Hamburg

Nächstes Tigerjungtier verlässt Hagenbeck

26.02.2019, 16:33 Uhr | dpa

Ein junger Tiger steht im Tierpark Hagenbeck in seinem Gehege auf einem Baumstamm in der Sonne. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Mit "Mischka" verlässt der zweite von vier jungen Sibirischen Tigern in den kommenden Wochen den Hamburger Tierpark Hagenbeck. Seine neue Heimat werde Japan sein, teilte der Zoo am Dienstag mit. Sein ebenfalls im Juni 2017 geborener Bruder "Vitali" ist bereits seit vergangenem Dezember in Schottland. Am Freitag (10.15 Uhr) können sich die Zoobesucher von dem Tigerjungtier verabschieden. Dann werde es eine öffentliche Fütterung geben, bei der die Tiger einen mit Fleisch bestückten Spielball sowie eine tiefgefrorene Fleischtorte bekommen. Zudem soll den Tigern durch Schnee und Eis aus der nahe gelegenen Stellinger Eissporthalle ein Hauch von Sibirien vermittelt werden.