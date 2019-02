Hamburg

Tote Frau bei Löscharbeiten in Hamburg entdeckt

26.02.2019, 16:42 Uhr | dpa

Bei Löscharbeiten in einer Wohnung in Hamburg-Schnelsen haben Feuerwehrleute am Dienstag eine tote Frau entdeckt. Zur Todesursache der Frau, ihrer Identität und zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Flammen waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erloschen, wie ein Sprecher sagte. Es mussten lediglich einige Glutnester bekämpft werden. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.