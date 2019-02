Emden

Zukunft der Fosen Nordseewerke in Emden ist weiter offen

26.02.2019, 16:47 Uhr | dpa

Die Zukunft des insolventen Offshore-Windkraftzulieferers Fosen Nordseewerke im ostfriesischen Emden ist weiter unklar. Es gebe noch keine neuen Informationen über die Weiterführung des Unternehmens, sagte Betriebsratsvorsitzender Bernd Oltmanns am Dienstag. In der Nacht zum Freitag läuft die Frist für das vorläufige Insolvenzverfahren aus. Zuvor wollen der Insolvenzverwalter und Mitarbeiter der Geschäftsführung am Donnerstag über die weiteren Schritte informieren. Der norwegische Hauptgesellschafter hatte im Januar Interesse signalisiert, das Unternehmen grundsätzlich fortzuführen. Derzeit arbeiten noch gut 80 Beschäftigte an der ehemaligen Traditionswerft.