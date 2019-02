Magdeburg

Land unterstützt Handwerks-Digitalisierung mit 400 000 Euro

26.02.2019, 17:35 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt unterstützt das Handwerk bei der Digitalisierung der Arbeit. Staatssekretär Thomas Wünsch übergab dazu am Dienstag einen Förderbescheid in Höhe von rund 400 000 Euro an die Handwerkskammer Halle, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Kammer sei im Land federführend bei dem Vorhaben unter dem Motto "Handwerk digital". Es sieht unter anderem vor, Arbeitsabläufe mit Hilfe moderner Technik zu vernetzen und effektiver zu gestalten.