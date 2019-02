Bremerhaven

Eishockey-Profi Friesen verlängert Vertrag in Bremerhaven

26.02.2019, 18:12 Uhr | dpa

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Alex Friesen vorzeitig bis 2021 verlängert. Das gab der Bremerhavener Club am Dienstag bekannt. Der 28 Jahre alte Kanadier kam vor dieser Saison vom schwedischen Verein Leksands IF in die DEL und ist "das Herzstück der ersten Reihe und einer der Führungsspieler im Team", wie es in einer Pressemitteilung der Pinguins heißt.